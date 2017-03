Video! «Prooviabielu» staarid panid paika, kui tähtis on seks

Pertti: Kui tähtis on seks püsisuhte juures?

Helen: No ikka iga päev kolm korda on normaalne?

Pertti: Nalja teed vä?

Helen: Okei, kaks.

Pertti: Kaks?! Ütle kümne punkti skaalas, ütle reaalselt nagu.

Helen: Seda on hästi raske öelda, see on iga inimesega hull erinev. Teoorias peaks nii olema, et enne kui lähed inimesega püsisuhtesse, siis sa proovid, kas seks kõlbab, enne kui ära armud.

Pertti: Jaa, seda küll.

Helen: Muidu on pärast sitt lugu, et kui ei kõlba, siis sa nutad patja, et aaa, see on nii oluline, aga ei saa teha. Et inimene nagu meeldib, aga sa ei saa sellega kuidagi hakkama.

Pertti: Jaa. Aga enne abielu, see on jumala lauslollus, kui inimesed ütlevad, et enne abielu ei tee.

Helen: Ma arvan, et see on välja mõeldud inimeste piinamiseks.

Pertti: Kuidas sa saad nagu? Põhimõtteliselt, kui sa ütled selle jah-sõna ja sa oled temaga terve elu koos, aga sa ei ole nii lähedane isegi, et sa ei ole temaga seksinud.

Helen: Jaa, täiega imelik!

Pertti: Aga sa ei andnud vastust ikkagi, et kümne punkti skaalal? Mina ütleks niimoodi, et see on siuke, seitse-kaheksa, noh, seitse ja pool. Sellest on tähtsamaid asju, aga samas see on tähtis ka.

Helen: Ma oleks ka midagi sama tahtnud öelda.

Pertti: Viis ei saaks panna, viis on liiga vähe. Siis ongi seitse ja pool.