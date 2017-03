Brüsseli rünnaku lühikokkuvõtteks saanud stjuardessi sõnul ei unusta ta juhtunut iialgi

Vigastatute seas oli ka stjuardess Nidhi Chapekar, kelle sõnul ei unusta ta juhtnut iialgi ja kes nüüd lendas Brüsselisse tagasi, et rünnakus hukkunuid mälestada, edastab iltasanomat.fi.

«Tegemist oli mu elu muutnud sündmusega, mida on võimatu unustada,» teatas indialanna.

Jet Airwaysi stjuardess Chapekar sai rünnakus vigastada, temast tehtud pildid levisid meedias, olles nagu tragöödia lühikokkuvõte.

Nüüd 41-aastane Chapekar meenutas, et oli valmistumas minema USA lennule ja jõudnud päev varem Brüsselisse Mumbaist.

«Nägin esimest rünnakut, kuid ei saanud kohe aru, mis see oli. Arvasin siis, et tegemist võis olla ratastooliga, mille liitiumpatareidega midagi juhtus, ma ei kujutanud ette, et on terrorirünnak,» meenutas naine.

Ta tahtis minna aitama, kuid ta kolleeg hoidis teda tagasi, sest nad ei teadnud, mis tegelikult toimus.

Siis märkasid naised paanikas inimesi lennujaama uste suunas jooksmas, kuid kohe oli teine plahvatus, mis paiskas Chapekari põrandale. Ta lendas oma esialgsest kohast meetrite kaugusele, saades peahaava.

Chapekar üritas liikuda, kuid ei suutnud ja hüüdis appi, leidus üks sõjaväelane, kes aitas ta toolile istuma. Naine oli saanud raskelt vigastada, lisaks peaverejooksule oli tal ka põletushaavu ja jalavigastus.

Kaks ja pool tundi pärast plahvatust jõudis Chapekar Antwerpeni haiglasse, kus talle anti esmaabi. Ta helistas pärast seda oma abikaasale Rupeshile Mumbaisse ja teatas, et ta on elus. Samuti said ta 15-aastane poeg ja 11-aastane tütar teada, et ta on elus ja haiglas.

Pere ei teadnud temast üheksa tundi midagi, kuid kui hakkas levima ta kuulsaks teinud foto, teadsid nad, et ta on elus.

Järgmisel päeval pärast rünnakut viidi Chapekar Antwerpeni haiglast Brüsseli lõunaosa haiglasse, kus ta pandi 23 päevaks kunstlikku koomasse. Ta tervis halvenes, kuna kehasse oli jäänud šrapnelle ja need tuli operatsiooniga eemaldada. Lõpuks hakkas ta tervis parnema ja ta toodi koomast välja aprilli keskel. Esmalt oli tal mälukaotus, kuid mälu taastus paari päeva jooksul.

Lõpuks nägi ta fotot, millel ta istub Brüsseli lennujaamas, olles vigastatud.

Kuulsa foto tegi Gruusia fotograaf Ketevan Kardava, kes oli terrorirünnaku tunnistajaks. Kardava ja Chapekar on aasta jooksul suhelnud ja kontakti hoidnud ning nad kohtusid täna Brüsselis.

Kardava sõnul tegi ta aastatagusel rünnakupäeval palju fotosid, kuid ta ei arvanud, et Chapekarist tehtud saab nii mõjusaks.

