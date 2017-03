Pildid ja video: kümnekuuse tüdruku seljalt eemaldati parasiitkaksik

Arstide sõnul arenesid alguses identsed kaksikud, kuid mingil põhjusel ei arenenud teine kaksik edasi, vaid kasvas Dominique’iga kokku, edastab Live Science.

Elevandiluurannikult pärit Dominique vabanes parasiitkaksikust / Handout/Reuters/Scanpix

Uurimine näitas, et tüdrukul on ka kaks lülisammast, mis asuvad võrdlemisi üksteise lähedal.

Kirurgide teatel oleks Dominique’i elu jäänud võrdlemisi lühikeseks, kui parasiitkaksikut ei oleks eemaldatud, sest ta süda ja kopsud töötasid 1,5 inimese eest. Lisaks oleks ta seljal olnud koorem tekitanud hiljem lülisambavigastusi ja valu.

Elevandiluuranniku tüdrukut aitas heategevusorganisatsioon ning ameeriklased Nancy ja Tim Swabb, kelle peres tüdruk USAs on. Swabbide teatel nägid nad sotsiaalmeedias lugu abivajavast tüdrukust ja otsustasid teda aidata.

Enne operatsiooni tehti lapsele mitmesuguseid meditsiinilisi uuringuid ja teste, et teha kindlaks, kuidas kaksik ta seljal on ning millises asendis on ta organid. Uuringute käigus leiti, et tüdrukul on kaks põit, millest üks operatsioonil eemaldati.

Dominique´i opereeris 8. märtsil 55-liikmeline kirurgide ja spetsialistide meeskond, kellel kulus raske operatsiooni tegemiseks kuus tundi. Kirurgide sõnul oli see operatsioon suurt täpsust nõudev, sest oli oht, et nad kahjustavad lapse närve ja veresooni.

Operatsioon õnnestus ja tüdruk kaalub nüüd üks kilogramm vähem.

Tüdrukul on alles ka parasiitkaksiku lülisammas, sest need on lähestikku ja nende närvid on läbipõimunud.Nahk operatsioonikoha paikamiseks saadi parasiitkaksikult.

Arstide sõnul ei ole senisel kontrollimisel tüsistusi märgata olnud ja laps paraneb normaalselt. Samuti ei peaks tal kahe lülisamba tõttu tulevikus probleeme olema.

Neurokirurg John Ruge’i sõnul on parasiitkaksikud väga haruldased, neid esineb ühe miljoni elussünni kohta ühel juhtumil. Selline parasiitkaksik tekib, kui identsed kaksikud ei suuda arenedes eralduda, kuid selliste kaksikute täpne tekkemehhanism ei ole teada. Oletatakse, et kaksikutest ühe normaalset arenemist võivad takistada ema organismi verevarustushäired.

Dominique on USA asendusperes kuni aprilli lõpuni ja siis pääsedb tagasi Elevandiluurannikule oma pere juurde.