Kelly Sildaru: kui mulle miski ei meeldi, siis ma seda lihtsalt ei tee

Ma ei usu, et ma midagi muud suudaksin valida. Ratsutamist olen proovinud, aga ma ei usu, et teeksin seda sama innukalt, kui suusatamist. Vanematega koos käin vahel golfi mängimas, see on päris tore.

Kas sa oled hea meelega vanem õde? Milline vanem õde sa oma vennale oled?

Mul on väga hea meel, et mul vend on, aga vahel unistan, et ka mul oleks suurem õde või vend. Väikevennaga saame üpris hästi läbi. Loomulikult me kiskleme ja vaidleme vahel. See puudutab nii sporti, kui ka isiklikke asju. Viimasel ajal olen siiski märganud, et ma enam ei viitsi isegi vaidlema hakata, kui tema jaurama hakkab. Lasen olukorral lihtsalt rahuneda.

Millele sa mõtled kui võistlustel käib stardipauk ja sa sõitma lähed?

Hetk enne startimist mõtlen ainult sõidu peale, käin üksipulgi veel mingid detailid peas läbi ja start!

Meie imetleme teleri ja veebi vahendusel sinu ägedaid trikke, aga need on ju ohtlikud lennud. On sul olnud ka traumasid?

Korra oli mul rangluu katki ja kahel korral on murdunud ka pöidlaluu. Õnneks tõsisemaid vigastusi pole olnud. Hirmu ma ei tunne. Olen kõiki trikke nii kaua ja põhjalikult harjutanud, et pole põhjust karta. Võib-olla ainult siis, kui proovin mingit täiesti uut trikki, siis on võib-olla väike värin naha vahel.

Mida ütleksid noortele, kes unistavad samasugusest tähelennust nagu sina?

Lihtsalt mine ja tee seda, mis meeldib ja tee seda täiega!

Aitäh, Kelly!