Uus skandaal Prantsusmaal, siseministri teismelised tütred töötasid parlamendinõunikena

Prantsuse väljaannete teatel sõlmiti ajavahemikul 2009 – 2016 tütardega mitmel korral nõunikelepinguid ning tütred said parlamendinõuniku töö eest kokku 55 000 eurot.

Bruno Le Roux / CHRISTOPHE SAIDI/SIPA/CHRISTOPHE SAIDI/SIPA/Scanpix

Juhtumit uurivate ajakirjanike sõnul sõlmiti siseministri tütardega esimest korda tööleping, kui tütred alles keskastmes õppisid, kuid nad jätkasid «nõunikutööd» ka keskkooli ajal.

Bruno Le Roux / CHRISTOPHE SAIDI/SIPA/CHRISTOPHE SAIDI/SIPA/Scanpix

Le Roux’st sai Prantsuse siseminister möödunud aasta detsembris. Ta sõnas nüüd ilmnenud info kohta, et ta tütardel ei olnud alalisi, vaid ajutised töölepingud ja ta tütred töötasid kooolivaheaegadel. Prantsuse siseministri kinnitusel ei keela mitte ükski seadus lastel koolivaheajal töötamist ja selle tõttu ei ole ta midagi valesti teinud.

Le Roux’ astus täna siseministri kohalt tagasi, uueks siseministriks sai Matthias Fekl. Prantsuse prokuratuuri teatel uuritakse Le Roux’ tütarde palkamist parlamendinõunikeks.

Matthias Fekl ja Bruno Le Roux / CHRISTOPHE SAIDI/SIPA/CHRISTOPHE SAIDI/SIPA/Scanpix

Prantsusmaa seaduste kohaselt võivad rahvasaadikud palgata lähisugulasi nõunikeks, kuid neil peab olema töö tegemiseks vastav kvalifikatsioon.

Juba varem lahvatas skandaal presidendikandidaadi François Filloni ümber, kuna ilmnes, et ta naine Penelope ja nende kaks last töötasid tema nõunikena, saades üsna suurt tasu. Samas ei ole olemas dokumente ja tõendeid, et nad tegelikult tööd tegid. Filloni juhtumit uurib Prantsusmaa prokuratuur, kuna tegemist võib olla riigi raha väärkasutamisega.

François Fillon (keskel) / WITT/SIPA/WITT/SIPA/Scanpix

Erakonda Vabariiklased kuuluva Filloni sõnul tahetakse ta sellise skandaali üleskeerutamisega poliitiliselt areenilt ja presidendirallilt kõrvale lükata.