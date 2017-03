Vaata, milline superstaarisaate osaleja sai rolli Mart Sanderi uues seriaalis «Litsid»!

Olgugi, et enamasti räägib lugu naistest, siis otsis Mart juba pikemat aega taga meest, kes kehastaks tuntud maadlejat Kristjan Palusalut. Nüüdseks on otsingud vilja kandnud ja rolli on endale napsanud «Eesti otsib superstaari» saatest tuntud laulja Toomas Kolk. Noormees kandideeris vahepeal ka TV3 ilmateadustaja kohale, kuid sinna ta kahjuks ei sobinud.

Mart Sander otsustas ka jagada pilti, milline näeb välja Kristjan Palusalu just Toomase kehastuses.

Loodame, et välimus ei jää alla näitlemisoskusele ning sellest saab alguse tema telenäitleja debüüt.