Video: Rootsi taevas nähti sinakat tulekera

Rootsi mitmes linnas, kaasa arvatud Uppsalas, Stockholmis ja Örebros, nägid elanikud kummalist põlevat kera kella 21.30 paiku kohaliku aja järgi, edastab The Local.

Uppsala ülikooli füüsika- ja astronoomia osakonna ekspertide hinnangul oli tegemist Maa atmosfääri sisenenud ja kiiresti liikunud meteoorkehaga.

«Selliseid kosmilisi külalisi saabub paar korda aastas. Kui selline objekt ilmub päevasel ajal ja pilves ilmaga ning inimasulatest kaugel, siis ei pruugita seda tähele panna,» teatas Rootsi meteooride jälgimise projekti juht Eric Stempels.

Tema arvates kukkus nüüdne külaline kuhugi Upplandi maakonna kirdeossa.

Stempels lisas, et kuna see meteoorkeha põles heledalt, siis võis see olla suur, umbes rusika- kuni jalgpalli suurune ning sinaka värvuse tekitas selles leiduv magneesium.

Boliidid põlevad tavaliselt 30 – 50 kilomeetri kõrgusel ära, kuid teadlaste sõnul jõudis nüüdne tulekera 25 kilomeetri kõrgusele.

Boliid on osa suurest meteoorkehast ning atmosfääri jõudes see keha kuumeneb, tema ümber tekib gaaside ja eraldunud osakeste kiht. Boliid on väga tugeva helendusega keha, ületades sellega isegi Veenust. Enamiku boliidide liikumisel tekib plahvatus ja mõnikord langeb sellest kehast osasid Maale, siis on tegemist meteoriidiga.