Arva ära, kes on jaanipäeval nõutuim eesti artist?

Et jaanimöllud ikka rahva kohale meelitaksid, kutsutakse esinema paljusid kohalikke staare. Kuid kes on see artist, kes on tänavusteks jaanideks juba tosin tööpakkumist saanud?

Selleks on eelmisel aastal hitiga «Raju reede» end suve popimaks artistiks laulnud Merka ehk Merlyn Uusküla. Lauljatar annab oma Facebooki lehel teada, et tunneb end fantasiliselt, kuna talle on tehtud juba üle kaheteistkümne esinemispakkumise. «On tunne, et võiks ju laenutada helikopteri,» lisab naine postituses.

Loodame, et Merka ennast siiski tööga pooleks ei kisu ja et energiat jaguks ka järgnevaks pooleks aastaks.

PS! Merka esineb ka Pühajärve jaanitulel!