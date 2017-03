Inglannast ema: minu tütrest oleks võinud saada järgmine Madeleine McCann

25-aastase Siobhan Prescotti sõnul ärkas ta tütre Harperi nutu peale üles ja nägi, et võõras naine oli ta tütart juba voodist välja tõstmas, edastab news.com.au.

Prescott hüüdis oma elukaaslast ja lapse isa Simonit, et mees lapseröövijat takistaks. Mehel see õnnestuski, kahtlusalune naine hakkas nutma ja lahkus kiiresti hotellitoast.

Paari sõnul leidis juhtum aset 28. veebruaril ning nad teatasid sellest Küprose politseile ja Briti konsulaadile.

«Mina ja laps tegime lõunauinakut, kui toateenija meie tuppa sisenes ja lapse kaasa tahtis viia. Õnneks hakkas mu unesegane tütar nutma, muidu oleks temast võinud saada uus Madeleine McCann. Mu elukaaslane oli rõdul ja tuli kohe, kui karjumist kuulis. Kuna last röövida tahtnud naine ei rääkinud inglise keelt, ei osanud ta meie küsimuste peale, mida ta lapsega teha tahtis, midagi vastata,» teatas ema.

Lapse vanemad teavitasid juhtunust hotelli juhtkonda, kuid neile öeldi, et toateenijatel on kohustus vaadata, kas külastajate väikelastega on kõik korras.

Inglaste arvates ei olnud see nii, sest naine käitus kummaliselt ja kahtlaselt, tahtes last kaasa viia.

«Teavitasime sellest kohalikku politseid ja Briti konsulaati Küprosel, kuid meid ei võetud tõsiselt. Me kõik teame, mis juhtus ligi kümme aastat tagasi Madeleine McCanniga,» lisas Siobhan Prescott.

Prescott, ta elukaaslane ja nende laps puhkasid Küprosel 22. veebruarist kuni 1. märtsini.

Paari teatel said nad hotellist teada, et nimetatud toateenija oli sellest hotellist kahtlase käitumise tõttu varem kahel korral vallandatud ja selle aasta veebruaris uuesti tööle võetud.

«Õnneks on minul mu tütar alles, kuid oleks võinud minna ka teisiti ning meie pere oleks samasuguses olukorras, nagu on Kate ja Gerry McCann, kes jäid tütrest ilma,» lisas inglanna.

Kate ja Gerry McCann / Rui Vieira/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Briti välisministeerium kinnitas, et on selle pere juhtumist Küprosel teadlikud.

Kolmeaastane briti tüdruk Madeleine McCann kadus 2007. aasta mais Portugalis Algarves Praia da Luzis, kus oli koos perega puhkamas. Praegu oleks ta 13-aastane.

Briti politsei tehtud pilt, milline võib Madeleine McCann praegu välja näha / Handout/Reuters/Scanpix

Hoolimata sadadest vihjetest ja aastatepikkusest otsimisest, ei ole Briti ega Portugali politsei Madeleine’i leidnud. On ka neid, kelle arvates juhtus Madeleine'iga mingi õnnetus, mille vanemad kinni mätsisid, lavastades tütre röövimise.