Teleprodutsent Kristi Nilov EFTA galale minekust: see oleks olnud alandav

«Mina ei läinud täna tele-ja filmiauhindade galale, sest see oleks olnud alandav,» kirjutas ta oma sõpradele. «Kes iganes professionaalid seda ka ei korraldanud, ei peegelda see tegelikkust. Kõigis kategooriates oli viis nominatsiooni, neist neli kuulus ERR saadetele, millest kohati isegi teletegijad kuulnudki polnud,» kirjeldab naine nördinult.

«Mille järgi hinnati, jään ikka tõsiselt arusaamatuks!? Oli see kunstiline vorm, raskusaste, teostus või eesmärgipärasus? Võta sa kinni.»

Naine tunnistab, et tõsielusaadete raskusastmelt paraku kõige keerulisem on just tema tehtav «Kodutunne». «Siin ei saa olla kahtlustki, see pole jutusaade, siin reaalselt luuakse uusi algusi. Kas me oleme tehniliselt sitad? Kindlasti mitte. Kunstiliselt – vaevalt... Kas ma olen kibestunud? Seda võib nõnda nimetada küll – kui tahta.»

Eks iga asi läheb aastatega paremaks, loodame sama nii saate, kui EFTAgala osas.