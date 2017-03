Sõbrad rõõmustavad Mel B lahutuse üle: see suhe oli mürgine!

41-aastane Mel oli Stephen Belafontega abielus kümme aastat, kuid lahkuminekumõtted tekkisid tal juba mitu aastat tagasi, kirjutab The Sun.

Meli pere ja sõbrad - sealhulgas endised bändikaasalsed - on otsuse üle rõõmsad. Paari abielu nimetati «šõubisnesi hirmuäratavaimaks abieluks», kuna nende suhtes oli igasuguseid probleeme.

Mel võttis lõpliku otsuse vastu siis, kui ta ema Andrea ja õe Danielle'iga taas rohkem suhtlema hakkas.

Lauljatari sõbrad kardavad nüüd, et 41-aastane Stephen üritab lahutusest suurt rahalist kasu lõigata.

«Mel tahtis Stephenist lahutada juba kaks aastat. See abielu oli täiesti toksiline ja ta teadis seda,» ütles lähedane sõber. «Olukord oli kurb, sest tal lihtsalt ei olnud jõudu varem lahkuda. Nad läksid mõnikord laiali, kuid miski tõmbas Meli mehe juurde alati tagasi. Isa surm ning ema ja õega leppimine muutis kõik. Mel on viimaks vaba ja kõik lähedased on tema üle äärmiselt õnnelikud.»

Mel soovib viieaastase tütre Madisoni ühist hooldusõigust.

Paar abiellus pärast viie kuu pikkust tutvust. Perekond oli Meli ja Stepheni abielu suhtes alati murelik, sest mees oli varem tunnistanud oma ekskallima Nicele Contrerase peksmist.