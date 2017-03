Video! Selena Gomez vastas ausalt 73 küsimusele

Videost selgub, et Selena sooviks õppida uusi keeli, armastab vanaema tehtud toite ning ta ei kannata halbu kombeid.

Lisaks tunnistab Selena, et tal on üks suur moekahetsus - ta soovib, et ei oleks kunagi kandnud õlapatjadega rõivaid.

Selena nõuanne 15-aastasele iseendale oleks järgmine: «Lase käia ja tee seda, sest sa teed seda niikuinii!»

Selena lemmiksari on hetkel HBO «Curb Your Enthusiasm» ja tal oli lapsena naljakas hüüdnimi - Flaca, mis tähendab hispaania keeles kõhna.

Vaata kõiki vastuseid Vogue'i videost!