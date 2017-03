Tallinna uus menurestoran rahustas klienti peenisekujuliste ekleeridega

Rahulolematu kliendi arvates oli restoranis liiga vähe teenindajaid, teenindus oli aeglane ning toidul ei olnud maitset, toiduportsjonid olid liiga väikesed ja klientide iga tellimus võeti eraldi, mitte koos.

Väljaanne Limon pöördus Facebookis kajastatud juhtumi peale 22 Family Resto poole ja uuris, mis seal juhtus.

Restorani direktor Sergei sõnul on neil kahju, et klient teeninduse ja toiduga rahule ei jäänud ning nad pakkusid rahulolematule kliendile kompensatsiooniks ekleere.

«Meie restorani toidu kvaliteet on suurepärane ja teenindus hea, siin käivad ka lastega perekonnad,» teatas restorani juht.

Ta lisas, et rahulolematule kliendile antud ekleerid valmistas nende pagar ja need olid värsked. Teistele klientidele need ekleerid probleemi ei tekitanud.

«Tegemist oli ebatavalise olukorraga, mis sai lahenduse. Enne seda klienti külastas meid palju kliente, kes kõik jäid rahule. Tundub, et see klient elas enda mingit eraelulist või tööalast muret meie peal välja. Meie töötajad on noored ja positiivselt meelestatud, nad on valmis kliente kuulama ja olukordi lahendama,» teatas direktor Sergei.

