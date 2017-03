Video: ufoküttide sõnul hävitas illuminaatide sõjalennuk inimkonda jälginud tulnukate luuresatelliidi

Vandenõuteoreetikute sõnul nimetati tulnukate satelliiti Black Knight (Musta Rüütli) satelliidiks ja see hävitati illuminaatide salajase sõjalennuki abil, edastab Daily Mail.

Väidetav Black Knight tulnukate luuresatelliit / wikipedia.org

Ufokanali Secure Team 10 andmetel on neil video, mis tõendab seda teooriat ning selle avalikustas ka salaandmete lekkelehekülg WikiLeaks.

Secure Team 10 sõnul on see järjekordne tõend, et nii USA kosmoseagentuur NASA kui teiste riikide samasugused agentuurid üritavad tulnukatesse puutuvat kinni mätsida.

Youtube’i jõudnud videol on näha taevas lendamas heledat objekti, mis nagu põleks. Ufoküttide teatel jõudis selle jälile juba Nikola Tesla, kes kuulis 1899. aastal raadiolainetega katseid tehes maaväliseid signaale.

NASA üks kogenenumaid astronaute Jerry Ross sõnas kosmoseajakirjanikule James Obergile, et tema arvates ei olnud see mingi tulnukate luuresatelliit, vaid termokate, mis kosmosekõnnil kaotsi läks.

Ross meenutas, et kui tema ja ta kolleeg Jim Newman paigaldasid ühel kosmosekõnnil Rahvusvahelisele Kosmosejaamale (ISS) termokatteid, mis takistasid soojuskadu, kuid üks libises nende käest lahti ja kadus kosmilistesse avarustesse.

Ufokütid on veendunud, et see ei saa olla midagi, mis pärineb Maalt, vaid on maavälist päritolu.

«Black Knighti satelliit pandi kaua aega tagasi Maa orbiidile, selle abil jälgisid tulnukad inimkonna tegevust, kuid illuminaadid otsustasid sellest vabaneda. Satelliidi pardal olnud tulnukad pääsesid põgenemiskapsli abil,» teatasid vandenõuteoreetikud.

Levinud teooria kohaselt asutati illuminaatide organisatsioon 18. sajandil Saksamaal Baieris Münchenis ja nende eesmärgiks on uue maailmakorra loomine. Illuminaatide hulka kuulusid ja kuuluvad mitmed riigijuhid, poliitikud, äri- ja meelelahutusmaailma tegelased.

On ka neid vandenõuteoreetikuid, kelle arvates on suur osa maailmast juba illuminaatide kontrolli alla, kaasa arvatud ÜRO ja teised rahvusvahelised organisatsioonid, vabamüürlased ja Bilderbergi grupp.