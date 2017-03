Tom Cruise treenis rohkem kui üks aasta uue filmi «Mission Impossible VI» jaoks

Teada on, et Cruise on varasemates «Mission Impossible» filmides enamiku eluohtlikke trikke teinud ise, vaid paaril juhul kasutanud kaskadööri ning erandiks ei ole ka «Mission Impossible VI», milleks ta on treeninud üle ühe aasta, edastab news.com.au.

Produtsent David Ellisoni teatel algavad uue filmi võtted lähiajal ning Cruise on pärast pikaajalist treeningut tippvormis, et ta suudaks kõik agent Ethan Hunti trikid ise ära teha.

Kaader filmist «Mission Impossible: Rogue Nation». Pildil Tom Cruise / Bo Bridges/AP/Scanpix

Produtsent lisas, et Cruise ronis varasemas filmis «Mission Impossible: Ghost Protocol» ise maailma kõrgeimal ehitisel Burj Khalifal ning hoidis end «Mission Impossible: Rogue Nation» filmis kümne küünega õhku tõusnud lennukil, kuid uues filmis teeb ta veel rea eluohtlikke trikke.

Kaader filmist «Mission Impossible: Rogue Nation». Pildil Tom Cruise / Kuvatõmmis/Youtube

«Burj Khalifal ronimine ja lennukitiival kõikumine on uues filmis nähtavaga võrreldes lapsemäng, igatahes plaanib Cruise end veelkord ületada,» teatas Ellison.

Kaader filmist «Mission Impossible: Ghost Protocol». Pildil Tom Cruise / Kuvatõmmis/Youtube

Ta lisas, et Cruise on läbinud rohkem kui aasta jooksul spetsiaalse treeningu ja on valmis vaatajaid üllatama millegi sellisega, mida nad ei oska oodata.

Tom Cruise filmis «Mission Impossible: Rogue Nation» / David James/AP/Scanpix

Filmi «Mission Impossible: Rogue Nation» jõudis vaatajateni 2015 ja siis näitas Cruise, et lendava lennuki küljes kõikumist ta ei karda. Siiski olid Cruise’il poolpeidetud turvarakmed juhuks, kui ta ei suuda end kinni hoida, kuid need eemaldati hiljem filmi kokkulõikamisel digitaalselt. Cruise tegi oma kuulsat lennukistseeni kaheksa korda enne, kui režissöör ja ta ise rahule jäi.

Kui enamik näitleiad eelistab eluohtlikes stseenides kasutada kaskadööre ja kehadublante, siis Cruise mitte.

«Cruise’i põhimõtteks on, et ta peab vaatajatega aus olema ja andma endast parima. Tema arvates saavad tänapeva digitehnoloogiaga kursis olevad vaatajad kohe aru, kas tegemist on autentsete märuli- ja tagaajamisstseenidega või on need loodud arvuti abil. Ta tahab jääda talle omase juurde, mitte pakkuda võltsi,» teatas produtsent.

Ta lisas, et kui Cruise teeb eluohtlikud stseenid ise, siis hoiab see pinget üleval ja vaatajad tunnevad, et teevad tema tegelase Ethan Huntiga need päriselt kaasa.

Ellisoni andmetel peaks «Mission Impossible VI» esilinastus olema 27. juulil 2018.

«Mission Impossible VI» režissöör on Christopher McQuarrie, kelle käe all valmis ka eelmine «Mission Impossible: Rogue Nation». Osa uue filmi võtteid toimub Uus-Meremaal, teisi võttepaiku veel ei avalikustatud.

Lisaks Tom Cruise’ile Ethan Hunti rollis näeb selles linateoses ka Rebecca Fergusoni, Jeremy Rennerit, Simon Peggi, Ving Rhamesi, Alec Baldwini, Vanessa Kirbyt ja Henry Cavilli.