Tapjapiloot Andreas Lubitzi isa asus oma poja kaitsele

Germanwingsi Airbus A320-200 tõusis õhku Hispaaniast Barcelona El Prati lennujaamast ja pidi lendama Saksamaale Düsseldorfi, edastab The Local.

Uurimine näitas, et 27-aastane kaaspiloot Lubitz kannatas depressiooni all, teda raviti, kuid see ei aidanud, samas arstid ei keelanud siiski tal lennukit juhtida. Lubitz varjas seda fakti tööandaja eest ja tegi Prantsusmaa Alpide kohal lennates enesetapu, võttes elu veel 149 inimeselt.

Germanwingsi lennuki õnnetuspaik Prantsuse Alpides / Handout/Reuters/Scanpix

Uurijate sõnul käitusid arstid vastutustundetult, et ei teatanud Germanwingsile Lubitzi psühholoogilistest probleemidest ja depressioonist.

Andreas Lubitzi isa Günther Lubitz teatas nüüd, et ta poeg ei ole aastataguses lennukatastroofis süüdi ning ta peab 25. märtsil Berliinis sel teemal pressikonverentsi. Isa teatel esineb koos temaga ajakirjanik ja lennundusspetsialist Tim van Beveren, kes samuti seda juhtumit uuris.

«Kõik arvavad, et minu kaaspiloodist poeg on juhtunus süüdi , lennated meelega vastu mäge. Meie uurimine näitas, et see ei vasta tõele,» teatas isa eile meediale.

Andreas Lubitz / FOTO TEAM MUELLER/REUTERS/scanpix

Lennukatastroofi elu kaotanute peresid esindava advokaadi Elmar Giemulla sõnul on ohvrite sugulased ärritunud, kuna Günther Lubitz kisub meelega haavu lahti.

24. märtsil 2015 Prantsuse Alpide lennukatastroofis hukkunute mälestuspaik / Eric Gaillard/Reuters/Scanpix

«Günther Lubitz üritab oma poja mainet puhtaks pesta ja vastutuse kellegi teise kaela veeretada,» teatas advokaat.

Andreas Lubitzi vanemad ärritasid ohvrite lähedasi juba möödunud aastal, kui panid ajalehte oma poja mälestusteate kui katastroofist oli möödunud üks aasta.

Teade oli pealkirjastatud lihtsalt Andreas ja selles oli Andreas Lubitzi naeratav foto ning lühike mälestustekst: «Me igatseme sind väga, kuid sa oled ja jääd alatiseks meie südamesse».

Vanemad sõnasid siis, et see üks aasta ilma pojata oli nende jaoks õudusunenägu, samas nad ei maininud mitte ühegi sõnaga ülejäänud 149 hukkunut.

Lisaks Saksa võimudele uurisid seda lennuõenntust ka Prantsuse võimud. Ohvrite sugulased andsid kohtusse lennufirmale Lufthansa kuuluva lennunduskooli, kus õppis ka Andreas Lubitz piloodiks.

Germanwingsi emafirma Lufthansa omakorda kritiseeris Saksa arste, kes ei takistanud Lubitzil lendamist, öeldes et pilootidele tuleks lisaks füüsilise tervise ja silmade kontrollile teha ka süvapsühholoogilised uuringud.