Padjaklubi-Laura juba teab kuidas inetutest punnidest lahti saada

Vistrikud esinevad kõige tihedamini puberteedieas ning probleem laheneb tihti iseenesest täiskasvanuea saabudes. Mõtleme tihti suureks saades, et kõik need sünnipäevad, lõpuaktused ja kohtingud on nüüd selja taga, kui punaseid punne varjama pidi.

Aga mis siis, kui vistrikud ära ei kao? Tähtsale tööintervjuule minnes üllatab Sind hommikul täpselt samamoodi üks vistrik - milles on põhjus ja mida teha?

Padjaklubi-Laura: Üheks punnide tekkimise põhjuseks on kindlasti stress. Seepärast tuleks proovida natukene puhata. Ka toitumine on tähtis, eriti vee tarbimine. Tasuks vältida magusa tarbimist. Eriti käib see kommide ja šokolaadi kohta.

Oluline on ka naha hooldamine väljastpoolt. Need peaks olema sobilikud sinu nahatüübile ja geelja koostisega ning vee baasil. Näiteks tavalise kätepesuseebiga ei soovita ma nägu küll pesta. See kuivatab ja ei tee nahale head.