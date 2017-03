Tallinnas annab kontserdi maailmakuulus sludge metal bänd Crowbar New Orleansist

Crowbar on 1989. aastal Ameerika Ühendriikides, New Orleansi linnas asutatud sludge metali alažanrisse kuuluv bänd, keda loetakse ka selle alažanri üheks pioneeriks.

Bändi juhtfiguur, vokalist, kitarrist, mootor ja ainuke liige kes on kaasa teinud igal albumil on 51-aastane Kirk Windstein, kes on teada tuntud oma raskete riffide ja artikuleeritud soolodega rikastatud kitarrimängimise poolest. Windstein alustas oma muusikukarjääri aastal 1985, mängides klassikaliste metal ansamblite nagu Iron Maiden, Judas Priest ja W.A.S.P. kavereid bändis Victorian Blitz.

Kaverite mängimine aga jäi Windsteini jaoks üürikeseks kuna ei täitnud tema artistlikke ambitsioone, ning sealt edasi liitus ta bändiga Shell Shock, kellega esitati thrash metali ja pungi seguna kõlavat muusikat.

Aastal 1988 võttis endalt elu tolle bändi kitarrist Mike Hatch, mis tõi lõpu Shell Shocki eksisteerimisele ning viis Windsteini Crowbari asutamiseni (enne nimega Crowbar rahuldumist oli seesama bänd tuntud ka nimede all Aftershock, Wrequiem ja The Slugs; Crowbari nime juurde jäädi aastal 1991).

Crowbariga otsustas Windstein suuresti maha jätta thrash metali juured ning ta asus kirjutama palju aeglasemat kuid raskemat muusikat, mis omal ajal pärjati Euroopa muusikaajakirjanduse poolt terminiga "Doomcore". Crowbari on alati peetud täiesti omanäoliselt kõlavaks bändiks, ning Windstein kui peamine laukirjutaja usub, et selle taga peitub teda mõjutanud muusika mitmekülgsus.

Rääkides oma lemmikutest, nimetab Windstein tihti ühes lauses nii erinevaid grupeeringuid kui seda on Carnivore, The Beatles ja Motörhead. Tänaseks päevaks on Crowbar välja andnud 11 täispikka stuudioalbumit, millest viimane, pealkirjaga "The Serpent Only Lies", nägi ilmavalgust 2016. aasta 28. oktoobril.

Praegu kuuluvad bändi koosseisu veel bassist Todd Strange (kes oli liige ka bändi asutamise ajal, kuid lahkus aastal 2000 ja naasis bändi alles eelmisel aastal), trummar Tommy Buckley ja kitarrist Matthew Brunson. Crowbar esineb Eestis esmakordselt.

Crowbari soojendavad kohalik industriaalse metali lipulaev Pedigree ning soome uue aja meloodilise thrash/groove metali bande Damnesty.

Pedigree on 1993. aastal Tartus asutatud industriaalmuusika elementidega metalit esitav bänd, kes on ühtekokku ilmutanud 12 stuudio- ja remiksalbumit, millest viimane, "Standard Sundown", üllitati selle aasta üheksandal veebruaril. Bändi 2012. aasta plaat "Satanic Disappointment" võitis tol aastal ka Eesti Muusikaauhindade galal parima metal albumi tiitli.

Nüüdseks juba ammu Tallinnas resideeruv ansambel on lava jaganud muusikamaailma absoluutsete tippudega ka korduvalt varem, olles koos mänginud bändidga nagu Metallica, Fear Factory, Godflesh, Cult of Luna, Neurosis, Massive Attack jpt.

Soome groove metali ansambel Damnesty on seni ilmutanud ühe plaadi – 2012. aastal anti iseseisvalt välja debüütalbum "...At Least We Tried". Helipildi poolest võib bändi võrrelda Pantera, 90-ndate Sepultura ja Annihilatoriga.