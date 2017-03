Vaata! Noortebänd võitja Abandoned Elysium üllitas ägeda video loole «Wild Flower»

«Tulekul on ka selle kuu lõpus, täpsemalt 31.märtsil uus album nimega «Bloom». Album sisaldab 13 lugu, koos kahe varem ilmunud uuesti salvestatud ning 11 täiesti uue looga,» räägib Kevin.

«Kirjutus- ja salvestus periood kestis meil tervelt kaks aastat. Uut albumi kontseptsiooni iseloomustab vaimne õitseng, harmoonias elamine ning empaatia. Muusikat saab kirjeldada sõnadega progressiivne, tehniline, atmosfääriline metal muusika.»

«Uuel albumil on seekord sisse toodud ka palju puhast laulmist, põhilise scream vokaali kõrvale. Albumi muusika kirjutasin mina, bändi kitarrist Kevin Oper, lüürika on laulja Karl Mesipuu poolt. Mixitud, masterdatud on album Sander Sadami poolt ja kunstilise kontseptsiooni kujundas Jüri Luhaäär.»

«1. aprillil saab meid mängimas näha Tallinn Music Weekil metal stage-il Von Krahlis algusega kell 19:00.»

«Bloom» albumi plaadiesitluskontserdid toimuvad 21. aprillil Tallinnas klubis Red Emperor, kus astuvad üles ka Everfall, Paean, Kaschalot.

Tartu albumiesitlustkontsert toimub 28. aprill Genialistide klubis, Abandoned Elysiumi lisaks astuvad veel üles Läti bänd Mayla, Everfall ning Mad Morality.

Album «Bloom» lood:

1. Make Way

2. Thrive

3. I, Ascender

4. Wild Flower

5. One World Family

6. Supernova

7. Conscience

8. Departure

9. The Lucifer Experiment

10. Bloom

11. P.O.T

12. Sleeping At The Gates Of Heavens Hell (re-recorded)

13. Odyssey (re-recorded)

Vaata muusikavideot loole «Wild Flower»!

Kuidas meeldib?