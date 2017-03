Tegelik põhjus, miks Woody Harrelson kanepi suitsetamise lõpetas

Staar selgitas, et kõnealune taim takistas tal olla emotsionaalselt kättesaadav, kirjutab Vulture.

«Selle efekt on eufooria. Kuid kui sa seda kogu aeg teed, muutub see... Teate küll,» ütles Harrelson.

Hoolimata kanepi mahajätmisest peab Harrelson end jätkuvalt peoloomaks, ehkki tagasihoidlikuks.

«See teeb mõistusega trikke, mis oli probleemiks. Kolmkümmend aastat järjestikust raju pidutsemist,» nentis näitleja.

Harrelson rõhutas siiski, et tema seisukoht kanepi suhtes ei muutunud: «Ma ei ole selle tarvitamise vastu, ma pean seda suurepäraseks droogiks. Isegi võmmid ütlevad, et selle kõrvalmõju on eufooria.»