Video! Jalgpallur tänas kogemata oma naist ja tüdruksõpra

Mohammed Anas nimetati reedel «matši täheks», kui ta freudiliku sõnavääratuse tegi.

«Esiteks, tänan oma fänne ja mu naist ja tüdruksõpra,» ütles Anas kiirustades.

22-aastane jalgpallur sai hetkega oma veast aru ja üritas närviliselt parandada: «Tähendab, mu abikaasat, vabandust, ma mõtlesin abikaasat. Armastan sind väga! Armastan sind kogu südamest!»

VIDEO: Mohammed Anas just gave the greatest MoTM speech of all time, thanking both wife and girlfriend. (Via @clydegoal) pic.twitter.com/gXJ4ZwOtdg