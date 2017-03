Video: kas iidsed egiptlased kasutasid püramiide «elektrijaamadena»?

Messagetoeagle.com andmetel üritas esimesena Egiptuses asuvaid püramiide 19. sajandil katalogiseerida tänapäeva arheoloogia üks eestvedajaid,sakslane Karl Richard Lepsius, kes sai kokku rohkem kui 60 püramiidi, kuid nüüdseks on kindlaks tehtud üle 100 püramiidi.

Giza püramiidid / MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS/Scanpix

Saqqara astmikpüramiid / ASMAA WAGUIH/REUTERS/Scanpix

Dashuri vildakas püramiid / Topography/Scanpix

Egiptlasest egüptoloogi Abdel Hakim Awyani sõnul on veel 20 püramiidi, mis moodustavad niinimetatud rahuriba, millesse kuuluvad ka Giza kolm kuulsat püramiidi ning veel mitmeid püramiide, mis asuvad Niiluse jõe ääres nii põhja- kui lõunapool.

Awyani on veendunud, et need püramiidid ei olnud tegelikult matmispaigad, vaid neil oli teine otstarve, sest neil puuduvad matmisele, teispoolsusele, maetud isikule ja hauapanustele viitavad tekstid.

Üha enam on neid peavoolu teadlasi, kelle arvates on paljud Egiptuse püramiidid seniarvatust vanemad ja on olemas märke, et need võisid meie mõistes olla mingsugused «elektrijaamad».

Awyani lisas, et ühes püramiidid on 22 kambrit, mis võidi kasutada ravipaigana, ravides mingi «jõu» ja heliga. Tänapäeval tuntakse nii elektri- kui muusikaravi.

Egüptoloogi sõnul lähtub enamik teadlasi juba aastasadu kinnistunust, kuid kindlasti on Vana-Egiptuse kultuuri ja ühiskonna kohta palju andmeid kaotsi läinud ja me ei pruugi ikka veel kõike teada.

«Mitmed püramiidid on ehitatud arvatust varem ning hilisemad valitsejad on neid kasutanud hoopis teisel otstarbel kui algselt, näiteks matmispaikadena. Minu arvates on palju püramiide, mis ei ole matmispaigad, vaid mingid elektritootmisüksused,» teatas egiptlasest ekspert.

Näiteks Giza platoo püramiidide juures tehtud mõõtmised näitasid, et seal on väga tugev elektromagnetväli.

Ta lisas, et iidsetel egiptlastel oli päikesevalgust, põhjavett ja Niiluse jõe voolavat vett.. Tänapäeva inimesed kasutada energia saamiseks päikest ja vett, kuid seda võidi kasutada ka Vana-Egiptuses.

Awyani tõi näite, et kivimites leiduvad kvartskristallid võivad elektrit juhtida, samuti juhib metall elektrit.

«Me ei tea, milliseid maavarasid või muud kunagi Niiluse jõe äärsetel aladel leidus. Kindlasti oli seal midagi, mille kohta meil andmed puuduvad. Seega saab oletada, et Niiluse jõe äärde rajatud püramiididest osa olid mingit laadi «elektrijuhid ja elektrijaamad», milles mängisid rolli päike, vesi, metall ja kvarts,» lisas egüptoloog.

Samuti on Egiptuse püramiidides ja matmispaikades asuvad seinamaalingud tehtud väga selgelt ja täpselt, selliseid pilte ei saa tõrvikuvalgusel, pigem on need valminud elektrivalgusel.

Ka olevat iidsetel egiptlastel olnud Wifi ehk traadita võrk, mille abil nad suhelda said.

Teadlane rõhutas, et see on vaid teooria, kuid ta loodab sellega mõtlemisainet pakkuda ja diskussiooni tekitada. Samuti ei ole ta geoloog ja tal puuduvad Niiluse äärse piirkonna kohta täpsed geoloogilised andmed.