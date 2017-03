Äge! Kelly Sildarust on saanud aktiivne YouTuber, vaata tema viimast postitust!

Viimane Kelly vlogi avaldati 19. märtsil ja seal on põnevaid lõike X-mängudelt Norras. Näha, et imelapsel on ka palju fänne nii kodu, kui välismaal. Kommentaarid Kelly saavutuste, kui ka vlogi kohta on ülipositiivsed.

Siit mõned nopped:

Valju: Veelkord õnnitlused sulle Kelly, selle saavutuse eest mis Norras korda saatsid. Juba selle eest, et tegid sellise triki mida naised varem võistlustel pole teostanud, oleksid pidanud sina Kelly hoopis kuldmedali saama. Selline on muidugi minu arvamine. Aitäh sulle, Kelly ja kogu tiimile teie tehtu eest! Video on lahe!

Max: Holy crap you two r good you must practice all the time do u live right near a good mountain or something?

Bennie: Best video edit I have seen so far on the channel! Quality was incredible, skiing was cool and your English is getter better and better!

Vaata videot ja naudi!