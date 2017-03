Vanniskäigul iPhone’i laadinud mees kaotas elu

32-aastase Richard Bulli rinnaosa, pea ja käed said raskeid põletushaavu, edastab The Sun.

Abikaasa Tanya sõnul pani mees seadme laadima ja võttis selle sõna otseses mõttes vanni kaasa. Teda ehmatasid mehe vigastused, mis olid rasked ja ta arvas esmalt, et keegi ründas teda.

Naine kutsus kiirabi, kuid parameedikute saabumise ajaks oli mees surnud.

Lahkamisarst Sean Cummingsi teatel oli tegemist õnnetusjuhtumiga ja mobiilitootjad peaksid panema seadmetele hoiatuse, et vannis olles ja niisketes oludes ei tohiks neid laadida.

Lääne-Londonis Ealingis elanud Richard Bull kaotas elu möödnud aasta 11. detsembril, pere avalikustas juhtunu nüüd.

«Oleme kõik vahel hooletud, kuid senin ma ei arvanud, et elekter võib nii tappev olla, kuid mu vennaga toimunu näitas, et võib. See oli traagiline juhtum, mis temalt elu võttis,» teatas vend Andrew Bull.

Richard Bulli ema Carole Bulli sõnul on tänapäeva noored oma mobiiltelefonidest lahutamatud, kuid nad võivad samuti telefone vales kohas ja valel ajal laadides end ohtu seada.