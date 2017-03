Vaata fantastilisi videoklippe kuuma Eesti paarikese trikkidest Tai kaunitel randadel!

Maksim on 28-aastane professionaalne akrobaat. Tema kaasa Valeria aga fitness-sportlane.

Maksimi sõnul oli neil esialgu plaanis teha sporditeemaline video, kuid tegemise käigus sündis sellest hoopis romantiline teos «Paradise island love story».

Gümnasistid Maksim ja Valeria tegutsevad grupi AN2M all ja on varemgi põnevaid videosid üllitanud. Maksim on kaasa löönud ka Tommy Cashi laineid löönud muusikavideos «Winaloto».

Sportvõimleja ja akrobaatikatreener Maksim Nikolajev purustas möödunud aasta suvel Tallinna külje all asuvas elamusspordikeskuses ülivõimsalt Guinnessi rekordi, pööreldes kätel seistes ümber oma telje 60 korda.

«Ma olen uhke. See oli minu unistus,» ütles uus rekordiomanik vahetult pärast sooritust. Senine rekord oli olnud 35 tiiru ja seda hoidis alates 2015. aasta veebruarist enda käes itaallane Marco Cipriani.

Vaata ja imetle Maksimi ja Valeria ägedaid videosid!