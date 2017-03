Vaata ja kuula! Hanf Kungi räppar Kozinak pani õõvastava elukogemuse laulu sisse!

Õõvastavaks teeb asja see, et perekonnas elasid ka väärkoheldud koolieelikust lapsed. Kozinak kirjeldab ränka eluperioodi vägagi avameelselt: «Kõige eredamalt on meeles üks talvine juhtum, kus olin tulnud esinemiselt ning oli varajane hommiku tund. Olin parasjagu sättimas end magama, kui hakkas isa vali kisa. Veel kõvemini aga karjusid selle perekonna lapsed, kes siis isa käest lihtlabaselt öeldes, peksa said.»

«Sõltuvussuhtes naised ei suuda sellisest keskkonnast lahkuda. Füüsilist vägivalda kasutavad pahatihti vaimselt äärmiselt nõrgad inimesed, ja eriti äpud on need, kes rakendavad seda lähisuhtes endast nõrgemate ja laste peal." mõtiskleb Kozinak ning lisab: ""Naabrivalve" käsitlebki teemat, millest avalikkus on viimasel ajal palju rääkinud kuid vähe lahendanud. Nõrgad inimesed ei anna endale aru, kust maalt jookseb enda tahtmise väljapressimise piir. Oskamatus ennast verbaalselt väljendada viib sisemise plahvatuseni.»

Varemgi sotsiaalkriitliste laulude poolest tuntud Kozinak paneb südamele:

«Mul oli siiralt nendest lastest kahju. Elada justkui pantvangis oma enda perekonnas... Seda laulu kirjutades ja hetkel seda intervjuud andes tulevad mulle siiani ette mälupildid sellest perekonnast. Eelkõige kummitavad mind nende laste näod. Sealt võis välja lugeda vaikset appikarjet.»

Laulu sõnade autor on Kozinak ise ja instrumentaalide taga on mees nimega Otto. Kraapse meisterdas SimKares. Lindistamine toimus Lakeside Soundi stuudios. Laulu masterdas Tanel Roovik.

Video produtseeris NProductions ja režissööriks on Alar Nilov.

Vaata ja kuula «Naabrivalvet»!