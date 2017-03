Video: Stephen Hawking arvab, et ta ei ole Trumpi Ameerikas oodatud

75-aastase teadlase arvates on USA muutunud pärast Trumpi võimulesaamist autoritaarsemaks ja teisitimõtlejate elu on muutunud keerulisemaks, edastab Daily Mail.

Stephen Hawking / Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Pärast Trumpi võitu on elu USAs märgatavalt muutunud, pööre on paremale, rohkem on autoritaarsust,» teatas teadlane esinedes kanali ITV hommikusaates «Good Morning Britain».

«Mul on USAs palju sõpru ja kolleege, USAs on seni palju, millest õppust võtta ja mida imetleda. Tahaksin USA teadlastega kohtuda, kuid ma ei pruugi oma arusaamade tõttu olla seal enam teretulnud, olen kritiseerinud Trumpi äärmuslikke arusaamasid ja tema teaduspoliitikat,» lausus inglane.

Hawkingi sõnul võidakse ta panna «ühte patta» nendega, kellele Trump USAsse sissesõidukeelu kehtestas. Tegemist on küll Lähis-Ida ja Aafrika riikide kodanikega, kuid keeldu võidakse laiendada USA sõbralike riikide kodanikele.

Donald Trump / Niall Carson/PA Wire/PA Images/Scanpix

Lisaks häirib Hawkingit see, et Trump kiitles oma IQga ning tema arvates on inimesed, kes seda teevad, hädavaresed. ka olevat Trump demagoog ja ajab inimestele «vaäga palju puru silma».

Hawkingi sõnul võib Trumpi teadusevastane poliitika kahjustada USA teadlaste mainet ja nende võimalusi rahvusvahelisel teadusareenil.

Mainekas füüsikateoreetik võttis sõna ka kliimamuutuse teemal öeldes, et Trump ja ameeriklased saavad alles siis sellest aru, kui nende elu on ohus.

Hawkingi sõnul pakkus ärimees Richard Branson talle võimaluse teha kosmosesse turismireis ja ta haarab sellest võimalusest hea meelega kinni.