Video: Rowan Atkinsoni Mr.Bean seikleb uues filmis Hiinas

62-aastane inglane kehastab taakord igasugustesse äpardustesse sattuvat tegelast, eelmine Mr. Beani film «Mr. Bean’s Holiday» jõudis vaatajateni 2007. aastal ja oli väga menukas, edastab Daily Mail.

Rowan Atkinson Mr. Beanina / JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX/SCANPIX SWEDEN/Scanpix

Uues filmis näeb koos Atkinsoniga mitut Hiina populaarset koomikut nagu Guo Degang, Yue Yunpeng ja Xia Fei, kuid kuna hiinlased ei räägi korralikult inglise keelt ja Mr. Bean ei oska üldse hiina keelt, siis enamikus stseenides on esikohal kehakeel, mis loob koomilisi momente.

Film «Top Funny Comedian» põhineb Hiina populaarsel show’l, milles koomikud üksteisega mõõtu võtavad, tegevus toimub nii Pekingis kui Macaus.

«Anname oma mõtteid, sõnumeid ja tundeid edasi näoilmete ja kehakeelega. See oli huvitav kogemus, mis näitas, et koomika on kultuuri- ja riigipiire ületav,» sõnas koomik Guo meediale.

Atkinsoni sõnul oli tema jaoks huvitav töötada koos Hiina kolleegidega.

Atkinsoni eelmine film «Mr.Bean’s Holiday» teenis Hiinas kassatulu 3,2 miljonit dollarit ja ka uuest filmist loodetakse kassahitti.

Rowan Atkinson Mr. Beanina / Jonathan Short/AP/Scanpix

2014. aastal osales Atkinson Shanghais Mr. Beanina Snickersi šokolaadi reklaamis, mis erinevad telekanalid näitavad seni.

Hiina teema käis läbi ka 2011. aasta komöödiafilmist «Johnny English», milles Atkinson kehastab Briti agenti, omalaadset James Bondi.

Rowan Atkinson lahutas oma naisest, 56-aastasest Sunatra Atkinsonist 2015. aastal. Ta uus elukaaslane on 33-aastane näitlejanna Louise Ford, paar mängis 2013. aastal koos West Endi lavastuses «Quartermaine's Terms».

Briti meedia teatel ulatub Atkinsoni vara 70 miljoni naelani, kuid viis miljonit andis lahutuskokkuleppe kohaselt eksnaisele. Sunatra Atkinsonile jäi ka nende 21 miljonit maksev villa. Atkinson müüs lahutuskulude katmiseks oma McLaren F-1 sportauto, mille väärtus on kaheksa miljonit naela.