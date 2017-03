Video: Kerli Kõiv õpetab sind iseennast armastama

Sealt jagab Kerli kõigile oma fännidele YouTube'is õpetussõnu, kuidas iseennast armastada.

Siin neist mõned. «Enda vastu tuleb olla kaastundlik olla ja kindlasti tuleb õppida ka vabandama, sest kõik teevad ju vigu. Vabanda ja mine edasi,» on Kerli konkreetne.

«Samuti ei tohiks iseenda vajadusi ära unustada, aga selleks tuleb enne aru saada, millised need üldse on. Vajad näiteks kindlustunnet? Siis tööta selle nimel, et ennast nii tunda,» lisab Kerli.

«Kõik ihaldavad olla tänapäeval tähelepanu keskpunktis ehk kuulsad, kuid selles pole midagi kadestamisväärset,» tunnistab naine. «Kõigil on oma probleemid, isegi kui need välja ei paista.»

«Ka endale tuleb osata andestada. Kui miskit läheb totaalselt valesti, siis peatu, mõtle järele, andesta ja mine edasi. Pole mõtet kahetsemise peale liigselt aega kulutada. »

Oma videoklipis tunnistab muusik, et ona vanakooli romantik, kes lihtsalt armastab armastust.

