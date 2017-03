Video: mis toimub Ühendkuningriigis, kui kuninganna sureb?

Time’i teatel käivitab Briti peaminister operatsiooni Londoni sild, mis on koodsõna Elizabeth II surma tähistamiseks.

Kuninganna erasekretär, Sir Christopher Geidt on esimene, kes saab kuninganna surmast teada ja ta teavitab sellest peaministrit, öeldes et «Londoni sild on katki».

Elizabeth II / Luke Macgregor/Reuters/Scanpix

Välisministeerium teavitab 15 riiki, kus Elizabeth II riigijuht oli ja veel 36 riiki, mis kuuluvad Briti ühendusse.

Briti pressinõukogu annab väljaametliku teatel kuninganna surma kohta, tele- ja raadiojaamad avaldavad kuningannast järelhüüdeid ja leinateateid ning monarhi surma tõttu muudetakse saatekava. Uudisteankrud kannavad tumedaid rõivaid ning uudiste põhiteemaks on kuninganna surm.

Buckinghami palee teenistuja paneb palee väravatele teate, et kuninganna on surnud.

Elizabeth II / TOBY MELVILLE/REUTERS/Scanpix

Ühistranspordi ja lennukireisijaid teavitatakse kuninganna surmast. Londoni börs suletakse üheks päevaks, see võib tuua kaasa märgatava majandusliku kahju.

Kui kuninganna sureb välismaal, siis stardib Ühendkuningriigist vastavasse riiki õhujõudude lennuk, mis kuninganna sarga kodumaale toimetab.

Elizabeth II / POOL/REUTERS/Scanpix

Kui kuninganna sureb Londonist väljapool, siis transporditakse ta autoga Londonisse. Kui kuniganna on oma surma ajal Šotimaal, siis ta surnukeha pannakse hüvastijätmiseks välja Edinburghi Hollyroodhouse’i ning suus transporditakse ta kuningliku rongiga Londonisse.

Elizabeth II / Andrew Milligan/PA Wire/PA Images/Scanpix

Kunninganna surnukeha pannakse Buckinghami palee saali, kus teda valvavad neli karunahksetes mütsides ihukaitsjad. Meedia pääseb Buckinghami palee juurde Kanada väravast.

Kogu Ühendkuningriigis on lipud pooles mastis, kirikukellad helisevad ning parlamendi mõlemad kojad kogunevad, et arutada uue monarhi teemal.

Briti kuninglik pere, kuninganna Elizabeth II paremal / Jonathan Brady/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Ühendkuningriigi troonipärija prints Charles peab kuninganna Elizabeth II surma päeva õhtul rahvale kõne. Kuningliku õukonna nõunikud kogunevad ja kuulutavad prints Charlesi kuningaks, Charles III-ks.

Prints Charles / Steve Parsons/PA Wire/PA Images/Scanpix

Kuningas Charles on Inglismaa, Šotimaa, Walesi ja Põhja-Iirimaa valitseja, tema naisest Cornwalli hertsoginnast Camilla Parker-Bowlesist saab kuninganna-kaasavalitseja.

Prints Charles / Steve Parsons/PA Wire/PA Images/Scanpix

Kuninganna kirst on neli päeva Westminster Hallis, kus rahvas saab temaga hüvasti jätta.

Monarh maetakse üheksa päeva pärast tema surma, matusetseremoonial peab Westminister Abbeys kõne Canterbury peapiiskop. Kuninganna maetakse kas Windsori Püha George’i kabelisse või siis Šotimaale Balmorali lossi kabelisse.

Lein kestab veel paar päeva ja pärast seda kuulutatakse välja kuningas Charlesi kroonimise päev.

Prints Charles / John Stillwell/PA Wire/PA Images/Scanpix