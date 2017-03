Video! Tambet mängib koos Laose kuulsaima popstaariga samas filmis

«Kallis õeke» on unikaalne kombinatsioon õudusfilmist ja draamast, mis leiavad aset Eesti segaseid 90ndaid meenutavas Laoses.

Film räägib nägemist kaotava Laose kesklassi naise abielust (Vilouna Phetmany) Eesti ärimehega (Tambet Tuisk) ja suhtepuntrast, mille taga on pere teenijatüdruk (Amphaiphun Phommapanya). Erakordne arthouse draama käsitleb sotsiaalset ebavõrdsust, kolonialismi ja seksuaalpoliitikat, jäädes samal ajal närvikõdistavalt hirmutavaks.

Intrigeeriva koostööfilmi autoriks on Laose esimene ja ainus naisrežissöör Mattie Do ning tegemist on kogu Laose filmiajaloo 13. filmiga. Eesti poolsed produtsentid on Helen Lõhmus ja Sten-Kristjan Saluveer, mängufilmidebüüdi teeb operator Mart Ratassepp.

Filmimuusika autoriks on helilooja Sten Sheripov, kunstnik ning kostüümide superviisor Helen Lõhmus, platsiheli Tanel Tänna, järeltootmist juhendas Uku Toomet (Orbital Vox) ning helidisaini eest vastutas Rando Arand.

