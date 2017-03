Video: kes ehitas USA müstilise Newport torni, kas viikingid, templirüütlid, vabamüürlased või keegi teine?

Kohalike elanike ja arhitektuuriajaloolaste arvates võib see ümartorn olla ka hiinlastest seiklejate ja isegi keltide kätetöö, kuid kuna autentseid ajaloolisi andmeid napib, siis on see saladus lahendamata, edastab messagetoeagle.com.

Levinud teooria kohaselt valmis see torn 17. sajandi keskpaigas, olles alguses tuulik.

Newporti torn 19. sajandil / wikipedia.org

Sellele teooriale pani aluse 1948. aastal Ameerika arheoloogiaühingu uuring, mille käigus leiti mitmedid 17. sajandit pärit objekte.

2008. aastal tegi geoloog Scott Wolter oma uuringu, mille kohaselt olevat see torn valminud enne maadeavastaja Christoph Kolumbuse saabumist Uude maailma. Peavoolu teadlaste arvates ei ole see teooria tõsiseltvõetav, kuid Wolter kaitses end öeldes, et Newporti torn on rajatud Veenuse asendit arvesse võttes ja selle tõttu saab seda seostada templirüütlitega, kelle religioonis ja uskumustes mängis Veenus tähtsat rolli, lisaks viitab ehitusstiil Templiordule.

«See ehitis on pigem omalaadne astronoomiline vaatluspunkt, ehitusstiil on omena Lääne-Euroopale ning selle järgi saab teha Päikese, Kuu ja Veenuse astronoomilisi vaatlusi. Euroopas on mitmeid ehitisi, mida saab kasutada kalendrite, kellade ja observatooriumitena ning pikkus- ja laiuskraadide kindlakstegemispaikadena,» kirjutab Frank Joseph oma raamatus «The Lost Worlds of Ancient America: Compelling Evidence of Anceint Immigrants, Lost Technologies and Places of Power».

Ajaloolase Gavin Menziesi arvates ehitasid selle torni umbes 1421. aasta paiku Hiina meresõitjad, kas siis majaka või observatooriumina. Menziesi andmetel juhtis hiinlaste mereekspeditsiooni admiral Zhou Wen ning ta laevastik oli sunnitud Newportis tormivarju otsima ja aluseid parandama. Kuna nad olid seal pikka aega, siis valmis neil ka ehitis. Ajaloolase sõnul meenutab see ehitis Lõuna-Hiinas Fijiani provintsis asivaid Songi dünastaja ajastu majakaid, kuid ka sellel teoorial ei ole samuti just palju toetajaid.

1837. aastal andis Taani arheoloog Carl Christian Rafn välja raamatu «Antiquitates Amercanae», milles on, et selle torni võisid ehitada Põhja-Ameerikasse jõudnud viikingid.

Veel üks taaanlasest teadlane, Jörgen Siemonsen pakkus välja, et Newporti torni ehitasid vabamüürlased, keda oli Rhode Islandil palju, samuti viitab ehitusstiil neile ning Inglismaal arhitektiks õppinud Peter Harrisonile, kes oli ka näiteks lähedal asuva oktagonaalse suvemaja, mis valmis jõuka kaupmehe Abraham Redwoodi jaoks 18. sajandi keskel, loojaks. Lisaks on selle hoone juures geomeetriline roheala, mis samuti viitab vabamüürlastele.

Veel on oletatud, et kohalikud indiaanlased õppisid eurooplastelt ehitamist ja see on üks esimesi indiaanlaste poolt rajatud kivihooneid.

Samas ei ole ükski arheoloog, ajaloolane ega müstikaharrastaja suutnud Newporti torni saladust seni lahendada.