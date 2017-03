Vaata: MARIMO tutvustab Hiltonis värsket pulmakollektsiooni ja esimesi sügiskollektsiooni näidiseid

Pruutkleitide juurde sobitab oma värskelt valminud pulmaehete kollektsiooni New Vintage by Kriss ning Ettel Poobus Jewellery esitleb käsitööna valminud kihla- ja abielusõrmuseid, mida on võimalik ehtekunstnikult eritellimustööna tellida. Kaunid pruudikimbud on sobivalt pruutikleitide juurde loonud ArtFlore.

Lisaks pruutkleitidele tutvustab MARIMO esimesi 2017/2018 sügiskollektsiooni näidiseid. Disainer Mariliis Soobard iseloomustab valmivat sügiskollektsiooni järgmiselt: “MARIMO järgmise sügis-talve mudelid on inspireeritud kargest ja ilusast talveilmast, mil asfaltit katab sätendav härmatis ning siledale järvejääle tekivad looduse töö tulemusel kaunid geomeetrilised mustrid.”

Valmistoodetena kohapealseks ostmiseks on täna algavat kevadet silmas pidades kaasas ajakohane minimalistlik unenägudest inspireeritud kevad-suvine kollektsiooni “Ordinary Miracles”. Kollektsioon koosneb õhulistest kleitidest ning kergetest kevadmantlidest. On erinevaid suurusnumbreid ning ainueksemplare, nii et tule leia just endale sobiv MARIMO kleit!

Kohtumiseni Hiltoni hotelli Tallinn Bay sviidis!