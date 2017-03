Edgar Savisaar kurdab Facebookis kehva tervise üle: põhiline osa päevast möödub voodis

Savisaar kirjutab Facebookis: «Käisin koos mõnede sõpradega Võnnu kalmistul. Seal puhkavad minu vanaema - vanaisa, isa - ema, õde - vend. Koristasime hauaplatsi, viisin neile valged krüsanteemid ja panin küünlad põlema. Mälestasime minu lähedasi. Mul on Tartumaal, Rõngu kandis mitmeid sugulasi ja tuttavaid.

Kuna samas oli parajasti Keskerakonna Tartumaa piirkonna konverents, siis käisin ka sealt läbi. Hea meel oli kohtumisest Rõngu rahvaga.

Kohal oli ka Tuuli Koch koos sõbralike Delfi ja Postimehe ajakirjanikega. Tõsi küll, mulle olid nad üllatuseks, sest päev varem, Tartu linna konverentsil, polevat ühtegi ajakirjanikku nähtud. Aga küllap aimate ise, miks nüüd pilt muutus.

Mulle räägiti, et Koch tahab saada lugu tervisest pakatavast Savisaarest. Võib olla oli talle pettumuseks, et mul on ainult protees all ja ma rääkisingi tervisest.

Muidugi ei ole ma voodihaige, kuigi mis seal salata, põhiline osa päevast möödubki voodis.

Tänan Oudekki Loonet ja Heimar Lenki, kes meie kohtumisest kujukalt kirjutasid; Peeter Ernitsat muidugi ka!

Peaasi, et sai surnuaial ära käidud! Nagu igal kevadel!»