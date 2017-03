Video! Tim Allen võrdles liberaalset Hollywoodi Natsi-Saksamaaga

63-aastane koomik, kes kehastab komöödiasarjas «Last Man Standing» konservatiivset pereisa, on üks vähestest näitlejatest Hollywoodis, kellel on parempoolsed vaated, kirjutab Page Six.

Allen tunnistas saates, et käis Donald Trumpi inauguratsioonil.

«Siin tuleb väga ettevaatlik olla,» naljatas Allen Jimmy Kimmeli jutusaates. «Sa saad kere peale, kui sa ei usu seda, mida kõik teised. See on nagu 30ndate Saksamaa.»