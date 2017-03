Ekraanilegend Michael Caine: ma tean, et mul pole palju elada jäänud

84-aastane Briti filmiikoon ütles ajalehele The Sun, et tahab oma lapselapsi suureks kasvamas näha.

«Ma tean, et mul pole palju elada jäänud, ja see on mu põhimure. Olen alkoholitarbimist vähendanud ja uurin pidevalt, mis on parim ravi vähi vastu, nii et söön seda ja teen või ei tee toda...» seletas Caine.

«Ma võin ilmselt sellesama intervjuu ajal sussid püsti visata, kuid võtke teadmiseks, et olen kaotanud 13 kilo selle nimel, et näeksin oma lapselapsi! Mul on kuueaastased kaksikud ja seitsmeaastane poiss. Tahaksin näha, kuidas poiss 17-aastaseks saab,» rääkis Caine.

Oscari-võitja on oma menüüst eemaldanud suhkru, soola ja gluteeni ning ta tänab oma 70-aastast abikaasat Shakirat, kes aitas tal kümnendi eest ennasthävitavast elustiilist loobuda. «Ilma temata oleksin juba ammu surnud. Varem jõin päevas pudeli viina ja suitsetasin mitu pakki sigarette,» tunnistas Caine.