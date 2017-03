Katy Perry laulust «I Kissed a Girl»: kui aus olla, siis ma tegin rohkematki!

«Kui aus olla, siis ma tegin rohkematki!» ütles Katy laupäeval toimunud üritusel 2017 HRC Los Angeles Gala, kus ta võitis võrdsuse auhinna. «Kuid kuidas ma pidin seda lepitama gospelilauljast tüdrukuga, kes kasvas üles noortegruppides, kes pidasid geide ümberkasvatamise laagreid normaalseks? Teadsin vaid seda, et olin uudishimulik ja juba siis mõistsin, et seksuaalsus ei ole nii mustvalge nagu see kleit, mis mul seljas on.»

«2008. aastal, kui see laul välja tuli, teadsin, et see pani aluse vestlusele, mille vastu suur osa maailmast piisavalt huvi tundis, et sellele kaasa laulda,» lisas ta.

Perry rääkis lähemalt oma religioossest kasvatusest - mõlemad tema vanemad on pastorid. Lauljatar käis usulaagrites «homoseksuaalsust ära palvetamas», kuid peagi hakkas ta maailma laiemalt nägema ja avastas inimesed, kes on temast erinevad.

«Need inimesed polnud ligilähedaseltki sellised, nagu mind kartma õpetati. Nad olid kõige vabamad, tugevamad, lahkemad ja sõbralikumad inimesed, keda olen eales kohanud. Nad ärgitasid mu mõistust ja täitsid mu südame rõõmuga. Need inimesed on maagilised, sest nad elavad enda tões,» seletas Perry.