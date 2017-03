Milline trikk on väikesel Gretel varuks lavahirmu vastu?

Täna kell 19:35 stardib Kanal 2s üks tõeliselt eriline ja energiat täis koguperesaade «Väikesed hiiglased». Kohe avasaates selgub, kes on need Eesti andekad lapsed, kellest saavad Koit Toome ja Daniel Levi Viinalassi võistkondade liikmed. Suurele lavale astuvad lahedad tantsijad ja silmapaistvad lauljad, kel vanust kuni 12. Nende kõrval on uues shows oma väga eriline koht aga päris pisikestel minitalentidel. Üks neist on Koit Toome tiimi kuuluv 5-aastane Grete, kes tänases saates kohtunikud Evelin Võigemasti, Jüri Naela ja Ott Leplandi oma jutu ja tähelepanekutega südamest naerma ajab.

Reporter uuris väikeselt hiiglaselt, kust võtab ta nii suure julguse lavale astuda. Vaata, mis trikk on Gretel varuks!

Jälgi kindlasti hiiglaste tegemisi nii Facebookis kui Instagramis.