Liam Payne: Trump palus meil oma hotellist lahkuda kuna me ei olnud nõus ta tütrega kohtuma

«Jah, ta viskas meid välja, sest me ei olnud nõus ta tütrega kohtuma». Liam selgitab, et nende manager sai Trumpilt kõne kui nemad magasid. Ärimehele ei läinud see aga korda ning ta andis korralduse bändiliikmed üles äratada. Sellest aga keelduti ning seepeale palus Trump neil tema hotellist lahkuda. «Me muidugi lahkusimegi,» ütles Liam. Selge ei ole, milline Trumpi tütardest populaarse poistebändiga toona kohtuda soovis, kas Ivanka või Tiffany.

One Direction / Promo