Marko Matvere: pidin Eurovisioonil naiselikum välja nägema

Marko Matvere ning Annely Peebo astusid Eurovisiooni saatejuhtide rollis üles juba tervelt 15 aastat tagasi. Marko meenutab, et saate ettevlmistamine ning juhtimine ei olnudki nii närvesööv kui kõik muu suure tähelepanuga kaasnev. «Kõige raskem oli see, et ma ei tohtinud ühtegi intervjuud ära öelda. Pidin igale ajakirnaikule vastama,» jutustas hommikuses saates Marko ning tunnistas, et see on talle möödunud perioodist võibolla ehk kõige selgemini meelde jäänud.

Samuti tulid jutuks Marko toonased kiharad, mis noorele saatejuhile endale tegelikult üldse ei meeldinud. «Kohe peale saadet ajasin juuksed mahad. Ma pidin vist naiselikum välja nägema, muidu mõjusin liiga jõhkrana.»