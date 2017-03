Victoria Beckham: lapsed peavad olema viisakad ja õnnelikud

Victoria ja David on vanemateks 18-aastasele Brooklynile, 14-aastasele Romeole, 12-aastasele Cruzile ning 5-aastasele Harperile. Naine tunnistab, et kõike kontrolli all hoida - pereelu, abielu ja ärisid - on raske, kuid tänu oma abikaasale saavad nad kõigega hakkama. «David on suurepärane abikaasa ja isa. Me oleme kodus võrdsetel positsioonidel ning moodustame väga-väga hea tiimi,» lausub endisest lauljannast nüüdne disainer.

Naine rääkis ka sellest kui oluline on tema ja ta abikaasa jaoks, et nende lapsed oleksid õnnelikud, kuid hästi kasvatatud. «Me ei sõida oma lastest üle, kuid jah, oleme karmid. Me käime alati koolis lastevanemate koosolekutel ning kodused tööd peavad neil alati korralikult tehtud olema,» paljastab Victoria kodus valitsevast korrast. Proua Beckham rõhutab ka seda kui oluline on tema ja ta abikaasa jaoks, et nende lapsed oleksid õnnelikud ja viisakad: «Nad ei pea olema akadeemilised, kuid nad peavad hästi käituma.»

Victoria ja David on abielus olnud 18 aastat ning Victoria tunnistab, et David on tema hingesugulane ja keegi, keda ta igapäevaselt imetleb: «See, kuidas ta mind ja lapsi kohtleb..Me oleme väga õnnelikud koos.»