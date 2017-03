Drake: napsise peaga saadan J.Lo'le sõnumeid

Albumi avaloos «Free Smoke» tunnistab Kanadast pärit Drake, et saadab oma eksile Jennifer Lopezile, kellega oldi koos vaid kaks kuud, napsise peaga sõnumeid. Lopez on mehel olnud ka loo «Teenage Fever» tegemisel mõttes, milles ta J.Lo 1999. aasta debüütsinglit «If You Had My Love» kasutab.

Jennifer Lopez / Scanpix

Esialgu pidi plaadil kõlama ka eks-armastajate ühine lugu «Get It Together», kuid latiinostaar asendati lõpuks tõusva britist tähe Jorja Smith'iga.

Drake ja Lopez hakkasid deitima eelmise aasta detsembris, kuid nende romanss jäi lühikeseks kuna räppar suundus Euroopasse tuurile. Veidi aega peale Drakeiga suhte lõpetamist tekkis J.Lo'l uus silmarõõm, endine profisportlane Alex Rodriguez.