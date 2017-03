Blac Chyna: käime Robiga teraapias ning ei anna alla

«Vaatamata sellele, et sa kellestki hoolid, on pikaajalises suhtes tõusud ja mõõnad. Kõik ei saa alati hästi minna. Kui kõik on koguaeg hästi, siis mina sellesse ei usu. Muidugi ma soovin, et minu suhe ei oleks läbi ja seetõttu soovitan ka teistel, kes minuga sarnases olukorras on, suhte nimel töötada. Minge teraapiasse, suhelge üksteise peredega, helistage üksteise emadele,» annab 28-aastane ameeriklanna ajakirjas nõu.

Rob Kardashian ja Blac Chyna / Scanpix

Ta jätkas öeldes, et on teadlik, et tema ja Robi suhe ei saa iialgi olema perfektne, aga kindlustunne, mida nendevaheline armastus talle pakub ning teadmine, et nad mõlemad koosolemise pärast võitlevad, teeb asjad lihtsamaks. Samuti on Blac Chyna ning Rob vanemateks neljakuusele tüdrukule Dreamile, kes Chyna sõnul samuti (eks-) paari asju ümber hindama paneb. «Meil on tütar, kelle eest me peame hoolitsema ning Rob on suurepärane isa,» sõnab naine.