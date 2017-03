Urmas Sõõrumaa Teet Margnale ja Kristjan Jõekaldale: te olete ideaalne kooslus

Mitmekülgsete huvidega Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa pajatas «Nädalalõpp Kanal 2ga» saates oma erinevatest huvidest ja sündmusterohkest möödunud aastast. «Eks mul neid hobisid on muidugi palju. Mõtlen, kas ma tööd üldse teen või ei tee? Õnneks teised teevad. Kõik, millest me räägime on ju hobid. Ka spordijuhtimine on hobi,» jõuab ta Teedu ja Kristjaniga vesteldes järeldusele. Saatesse tulekuks tegi esoteeriliste huvidega Urmas Sõõrumaa ka ettevalmistusi ja kaardistas saatejuhtide omadusi. «Teetu ei maksa kusagile kabinetti istuma panna. Ta läheb seal närviliseks ja paksuks,» on tema kokkuvõte Teet Margna aadressil. Kristjani puhul toob ta esile aga tolle intelligentsust ning tahtejõudu: «Oled jalgadega maa peal ja sul on suhteliselt hea selgroog. Te kaks täiendate teineteist ideaalselt.»

