Video: marslased jõid kunagi õlut?

Tulnukaküttide teooria kohaselt olid kunagi Marsil samasugused tingimused nagu Maal, seal olid tsivilisatsioonid, mis tuumasõjas kadusid ja planeet muutus viljatuks kõrbeks, kuid aegajalt leitakse Punaselt planeedilt kunagistele tsivilisatsioonidele viitavat.

Nüüdne leid olevat õllepudel, mis näitab, et ka marslased oskasid seda jooki toota ja juua. Tegemist olevat rohelisest klaasist pudeliga, millel on punase ja rohelisega silt ning isegi kork peal. Pudeli juures on väidetavalt petanki kuul.

/ Kuvatõmmis/Youtube

Marsi vastu huvi tundev Kanada muusik, 64-aastane Thomas Miller oli esimene, kes Marsi fotosid vaadates selle kummalisuse leidis ja kelle arvates on see järjekordne viide, et sel planeedil oli kunagi elu ja võib olla seni. Tuumakatastroofi tõttu elavad marslased oma planeedi sees.

«Inimkonna eesmärgiks on Marsile jõudmine ja sinna asulate loomine. Võimalik, et kunagi istuvad inimesed ja marslased koos ning löövad õllepudeleid kokku,» kirjeldas kanadalane.

Ta lisas, et Marsilt leitud kummalised objektid viitavad suurele katastroofile ning see planeet paistab olevat nagu suur prügimägi.

Kuid on ka neid Marsi entusiaste, kes on uue leiu suhtes skeptilised.

Psühholoogide arvates on see järjekordne pareidoolia juhtum, milles võõrast kohast leitakse objekt, mida üritatakse teadaoleva abil segitada.

Viimastel aastatel on ufoestusiastid leidnud Marsi fotosid vaadates väga erinevaid objekte, alates lusikast ja kujudest kuni linnajäänusteni.