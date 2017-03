Venelasest tuumafüüsiku väitel rööviti ta orjaks

54-aastase Novosibirskist pärit mehe sõnul rööviti ta 2014. aastal kui ta külastas Kasahastani ning viidi farmi orjaks, kus ta töötas oletatavalt ligi neli aastat.

Almatõ politsei teatel on mehe kehal näha füüsilise vägivalla jälgi, tal on kinnikasvanud haavu ja teda on pekstud. Lisaks lonkab ta tugevalt.

Obraztsovi sõnul pääses ta lõpuks oma vangistajate käest põgenema ja jõudis Almatõsse, kus abi otsis. Mehel sõnul on tal vägivalla ja üleelamiste tõttu mälukaotus ning ta ei oska täpselt öelda, kui kaua teda orjana peeti ja kes on tema vangistajad. Samas ta mäletab, millist elu elas ta Novosibirskis.

Venemaa konsulaat Kasahstanis kinnitas tuumafüüsiku kadumist 2014. aasta veebruaris ning nüüd tema leidmist.

Uudisteagentuuri Rosbalt andmetel alustas Novosibriski prokuratuur Obraztsovi juhtumi uurimist.

Obraztsov on Kasahstanis Venemaa konsulaadis, kus talle väljastatakse ajutised reisidokumendid, et ta koju Novosibirskisse pääseks.