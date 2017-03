Isa otsesaatesse tunginud tüdrukust loodetakse tulevikus presidenti

Kelly, ta korealannast naine ja nende kaks last andsid juhtumiga seoses pressikonverentsi, milles jagati selgitus, edastab The Sun.

Kelly nelja-aastasest tütrest Marionist sai nüüd moeikoon, kelle soengut, riietust ja aksessuaare, prille, kiideti internetis taevani. Samuti pandi tähele tüdruku julget, enesekindlat ja pingevaba olekut.

Robert Kelly ja ta pere / YELIM LEE/AFP/Scanpix

«Ta nägi välja nagu väike supermodell oma roosade raamidega prillidega, beeži Burberry mantli ja pulgakommiga. Lisaks paistis temast julgust ja enesekindlust. Olen väga pettunud kui temast ei ole minu 80. eluaastaks saanud planeet Maa presidenti,» teatas üks Twitteri kasutaja.

Robert Kelly ja ta pere. Keskel Marion Kelly / YELIM LEE/AFP/Scanpix

See isik ei olnud ainus, kes soovib Marion Kellyt tulevikus presidendina näha, seekord USA presidendina.

Veel üks isik kommenteeris, et tema arvates nägi tüdruk välja «Batmani» filmitriloogia tegelase Gordonina, keda kehastab Gary Oldman ning et tüdrukule tuleks uues «Batmani» filmis roll anda.

Perele kuulsuse toonud videol on näha, kuidas isa Robert Kelly räägib otse-eetris tõsise näoga Lõuna- ja Põhja-Koreast, kuid siis järsku avaneb ukse ja tuppa tuleb ta nelja-aastane tütar, kes satub ka kaamerasse. Isa üritab teda tõrjuda, kuid see ei õnnestu. Siis tuleb tuppa ka professori kaheksakuune poeg, kes on käimistoolis ning lõpuks laste ema, kes lapsed ära viib. Kelly vabandab sel ajal mitu korda.

Robert Kelly teatel arvas ta, et teda pärast seda juhtumit ei lubata teda enam otsesaatesse esinema, kuid tegelikult tekitas see ta pere vastu suure meediahuvi.

Vanemate teatel on nelja-aastane Marion nutikas tüdruk, kes räägib nii inglise kui korea keelt.