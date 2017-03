Tallin Dollsi juht Mari Martin: Eesti moehuviline on liiga tõsine, raputame teda pisut

«Tegelikult me šokeerime moemaailma ja tahame öelda, et asjad ei pea alati käima nii, nagu nad on aastasadu käinud,» seletas Martin. «Seekord teeme nii, et allahindlused hakkavad enne tootmist ja täiesti uhiuutele toodetele, mitte nii nagu vanasti.»

Aga miks on Eesti moehuviline nii tõsine?

Just nimelt, šokeerime ja raputame pisut meie moepublikut. Milleks peab võtma ennast ja moodi kogu aeg nii tõsiselt! Ja meie ettetellimiskeskus annabki võimaluse tellida just erilisemaid ja unikaalsemaid tooteid. Unikaalsed inimesed väärivad seda.

Mood peaks olema ikka pigem lõbus element ja seda ei tohiks mitte mingil juhul liiga tõsiselt võtta. Ärge unustage, et mood on ikka selleks, et sinu igapäevaelu lõbusamaks, meeldivamaks ja ilusamaks muuta.

Vaata videot!