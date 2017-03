Hiina ilukliinik pakub võimalus lasta lõigata Ivanka Trumpi nägu

Yiwanka ilukliinikus tehakse nii silmade kui nina kohendamise operatsioone, rasvaimu ja rinnasuurendamist, kuid kuna nii USAs kui maailmas räägitakse aina enam Trumpide dünastiast, pakutakse seal võimalust saada «Ivankaks», edastab Huffington Post.

Ivanka Trump / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

«Paljud noored naised tahavad endale samasuguseid suuri silmi nagu on Ivanka Trumpil. Samuti tema kena nina, huuli ja peaaegu veatut figuuri,» teatas ilukliiniku pressiesindaja Li Yunxing.

Ivanka Trump / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Scanpix

Kuigi hiinlastel on USA presidendi Donald Trumpiga probleeme, ei kahanda see nende huvi ta tütre Ivanka Trumpi vastu. Hiina meedia arvates pehmendab Ivanka oma isa karme väljaütlemisi ja parandab tema mainet.

USA Beverly Hillsi ilukirurgi Marc Mani teatel hindavad hiinlased Ivanka Trumpi nägu, kuna nende jaoks on see iluideaal, sest sel naisel on ovaalne nägu, mitte väga esiletungivad põsesarnad, kitsas lõug ja paraja suurusega huuled.

Ivanka Trump / Alexey Agarishev/Sputnik/Scanpix

Kuid Ivanka Trumpi näo on endale eeskujuks võtnud ka ameeriklased. Texases Houstonis tegutsev anonüümne ilukirurg sõnas, et Ivanka Trump on uus iluikoon, kellest juhindutakse.

Ivanka Trump / KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

Juba on seal neid naisi, kes maksid kuuetunnise «Ivankaks» saamise operatsiooni eest üle 30 000 dollari.

Ühe «Ivankaks» saanud naise teatel toetas ta USA 2016. aasta presidendivalimiste ajal Donald Trumpi ja nüüd oli tema jaoks loogiliseks sammuks lasta endale teha iluoperatsioon.

Ivanka Trump / John Locher/AP/Scanpix

Hiinas on Ivanka Trump nii populaarne, et Hiina kaubamärgiamet sai 2016. aasta kahe viimase kuu jooksul 258 avaldust, milles taheti oma kaubale või teenusele nime Ivanka, Ivanka Trump või midagi sarnast.

Ivanka Trumpil on Hiinas registreeritud üheksa kaubamärki, mis kuuluvad talle. Hiina valitsus andis loa Donald Trumpi firmade 38 kaubamärgile. Samas tõstatati USAs küsimus, kas see toob kaasa ärimees Trumpi ja president Trumpi huvikonflikti.