Moepolitsei hävitav hinnang Laura Eesti Laulu lava look'ile: karikatuurne meik ja Transilvaania pruudisoeng

Moepolitseinik tõdeb, et «Verona» pole just kõige modernsem pop ja kõlapildilt naitub paremini slaavi ja Balkani komberuumiga, kuid sellele vaatamata on lugu professionaalselt ja kaasakiskuvalt produtseeritud ning perfektselt esitatud.

Muusika kõrval võtab tuntud stilist ning ajakirjanik sõna ka lava-look'i osas ning leiab, et muidu alati stiilselt särav Laura ehmatas teda finaalis oma pompoosse, liikumist veidralt pärssiva slepi, lavavalguses odavalt küütleva atlass-kangast ja pitsdeitailidest läikiva lavakleidiga. Telepildi vahendusel mõjus karikatuurse meigi ning Transilvaania pruudisoenguga Laura dragqueenilikult.

Lauljanna ametlikul Facebooki lehel kuulub meigi ning soengu eest tänu Kaia Triisale ning kleidi autor on Kätlin Haak. Kas ilu on tõepoolest vaataja silmades või peavad jumestus- ning moekunstnik järgmisel korral veidi rohkem vaeva nägema?